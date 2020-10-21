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Калейдоскоп
21 октября 2020, 20:00

Я устал! В этом котике многие узнаю себя - видео

Фото Metro
Фото Metro

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США смог записать на видео забавные кадры, которыми он с радостью поделился в YouTube.

Американец проводил время дома, когда к нему пришел домашний кот Лилу. Животное спасли с улицы много лет назад и за это время уже стала членом семьи. Парень признался, что в этот раз питомец пришел и начала лапами массировать ему ногу.

Так продолжалось некоторое время, пока котик всем своим видом не дал понять, что устал. После этого Лилу без капли стеснения медленно упала на ногу и уснула. Юзеры посмотрели кадры множество раз, а другие отметили в комментариях, что узнали себя в этом питомце. -0-

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