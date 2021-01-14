Я вызываю полицию! Необычный способ поедания пиццы вызвал негодование юзеров (Видео)

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit появился ролик с молодым человеком, который ест пиццу очень необычным образом.

Кадры запечатлела жена героя ролика и загрузила их в сеть. После этого на Reddit многие пользователи были поражены мужчиной. Все дело в его необычном способе поедания пиццы. Супруга пояснила, что каждый раз, когда пиццу вынимают из духовки, парень отрезает кусочек, а после подносит его под струю холодной воды, чтобы остудить пищу.

Этот момент вызвал негодование огромного числа людей, которые в комментариях выразили свое недовольство. Одни отметили, что "это отвратительно", другие посчитали, что герой видео проклят. "Я вызываю полицию!" - написал еще один реддитор. Впрочем, еще больше масла в огонь подлило заявление парня, который сказал, что "ему не стыдно". Сам пост быстро собрал более 60 тысяч лайков. -0-