"Я загорелась так!": Ёлка сразила наповал поклонников новым клипом - видео

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Ёлка выпустила клип на кавер-версию песни "Комната" Омской группы "25/17" и поделилась видео на своей странице в Instagram.

Музыку для этой композиции написал один из участников группы — Ант (Антон Завьялов).

Напомним, что трек певица презентовала еще в январе. Тогда она делилась со своими подписчиками: "Это не первое наше сотрудничество с 25/17… Когда случилось предложение спеть что-то для "Ковров", я просто кивнула и пошла искать песню. Ну а дальше предложение Антона спеть "Комнату" в его прочтении. Я загорелась таааааак! У меня правда никогда не было такой песни ни по содержанию, ни стилистически. Короче, это то, за что я так люблю музыку и себя в ней. Чистый эксперимент и мурашки во время всего процесса…".

Поклонники звезды пришли в восторг от видеоклипа и осыпали певицу комплиментами в комментариях: "Бомба", "Весь клип бежали мурашки, это что-то внеземное, нереальное…", "Огонь! Лиза, ты шикарна! Спасибо за такой шедевр! ", "Спасибо за клип!", "Это очень круто! Спасибо".-0-