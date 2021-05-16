Яблоко упало совсем рядом: в сети восхитились сходством звезд и их популярных детей

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Природа - очень интересная дама, которая всегда придерживается своих правил, особенно в сходстве детей и родителей. Кадры публикует издание BoredPanda.

Часто можно встретить людей, при одном взгляде на которых сразу поймешь, что перед вами дети и родители. Разумеется, знаменитости тоже не исключение, однако сходство с детьми может быть невероятно явным.

Зигги Марли и Боб Марли

В сети решили посмотреть на звезд и их популярных детей. Результат этого сравнения восхитил всех, а также многие убедились, что яблоко в этих семьях упали совсем рядом. -0-

Дэн Леви и Юджин Леви

Скотт Иствуд и Клинт Иствуд

Майя Хоук и Ума Турман

Джек Рамзи и Гордон Рамзи

Деймон Уэйанс-младший и Деймон Уэйанс

Уайатт Рассел и Курт Рассел

Александр Скарсгорд и Стеллан Скарсгорд

Майкл Консуэлос и Марк Консуэлос

Бейонсе и Тина Ноулз

Крис Пайн и Роберт Пайн

Фото BoredPanda