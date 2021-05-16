Яблоко упало совсем рядом: в сети восхитились сходством звезд и их популярных детей

Ава Элизабет Филипп и Риз Уизерспун. Фото BoredPanda
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Природа - очень интересная дама, которая всегда придерживается своих правил, особенно в сходстве детей и родителей. Кадры публикует издание BoredPanda.
Часто можно встретить людей, при одном взгляде на которых сразу поймешь, что перед вами дети и родители. Разумеется, знаменитости тоже не исключение, однако сходство с детьми может быть невероятно явным.
Зигги Марли и Боб Марли
В сети решили посмотреть на звезд и их популярных детей. Результат этого сравнения восхитил всех, а также многие убедились, что яблоко в этих семьях упали совсем рядом. -0-
Дэн Леви и Юджин Леви
Скотт Иствуд и Клинт Иствуд
Майя Хоук и Ума Турман
Джек Рамзи и Гордон Рамзи
Деймон Уэйанс-младший и Деймон Уэйанс
Уайатт Рассел и Курт Рассел
Александр Скарсгорд и Стеллан Скарсгорд
Майкл Консуэлос и Марк Консуэлос
Бейонсе и Тина Ноулз
Крис Пайн и Роберт Пайн
Фото BoredPanda