Яблоня от яблони - 19-летняя дочь Синди Кроуфорд стала героиней обложки Vogue

Синди Кроуфорд. Фото из социальных сетей
20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кайя Гербер, дочка супермодели Синди Кроуфорд, украсила обложку глянца - она появилась в одном из номеров американского Vogue.
Девушка не только украсила номер журнала, но и дала интервью, в котором рассказала о развитии своей карьеры.
Само фото привлекло внимание своей нежностью: девушка стоит на берегу моря в милом дизайнерском наряде, которое украшено цветочками.
Также читатели Vogue увидели и совместный снимок девушки со своей звездной мамой.-0-