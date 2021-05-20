Яблоня от яблони - 19-летняя дочь Синди Кроуфорд стала героиней обложки Vogue

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кайя Гербер, дочка супермодели Синди Кроуфорд, украсила обложку глянца - она появилась в одном из номеров американского Vogue.

Девушка не только украсила номер журнала, но и дала интервью, в котором рассказала о развитии своей карьеры.

Само фото привлекло внимание своей нежностью: девушка стоит на берегу моря в милом дизайнерском наряде, которое украшено цветочками.

Также читатели Vogue увидели и совместный снимок девушки со своей звездной мамой.-0-