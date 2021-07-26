Яна Кошкина очаровала сеть своей фигурой в бикини, но собирается избавляться от лишних килограмм

Яна Кошкина. Фото из Instagram
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая и актриса Яна Кошкина представила в Instagram новый пост, который привлек внимание пользователей.
Знаменитость опубликовала соблазнительный кадр со своего отдыха, где ее запечатлели у бассейна. Яна Кошкина примерила розовое бикини и очаровала сеть своей фигурой, однако, судя по подписи, звезда намерена скоро скидывать лишние килограммы. Этот факт озадачил юзеров, ведь многие посчитали стройную талию телеведущей идеальной.
Впрочем, обсуждение продолжается, а пост собирает все больше хвалебных отзывов. Неудивительно, что за непродолжительное время фотография Яны Кошкиной в розовом бикини собрала огромное число лайков. -0-