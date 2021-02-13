Яна Кошкина попозировала перед камерой в рубашке на голое тело

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Яна Кошкина недавно представила в Instagram соблазнительный кадр и заставила сердца поклонников биться чаще.

Звезда экрана попозировала для фотосессии, выбрав для этого очень интригующий образ. Артистка предстала перед камерой только в рубашке на голое тело. Фотограф выделил стройные ноги Яны Кошкиной, а завершили образ расстегнутые пуговицы.

Разумеется, кадр получился очень пикантным, что отметили многочисленные фолловеры звезды. Они оставили множество восхищенных комментариев, а фотография быстро собрала десятки тысяч лайков. -0-