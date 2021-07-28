Яна Кошкина в бикини попыталась быть скромной, но ей это не удалось (Фото)

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая и актриса Яна Кошкина проводит время на отдыхе, откуда не стесняется выкладывать соблазнительные фото в Instagram.

В очередной раз звезда отправилась поплавать в бассейне, а также решила сделать несколько новых снимков в соблазнительном бикини. Для этого Яна Кошкина примерила белый купальник в горошек, а также, судя по подписи к посту, попыталась "изобразить скромность".

Пользователи восхитились красотой знаменитости, а также отметили, что в таком привлекательном виде Яне Кошкиной не удалось бы быть скромной. Впрочем, никто не остался разочарован красотой телеведущей, поэтому неудивительно, что пост быстро собрал огромное число хвалебных комментариев и массу лайков. -0-