Яна Кошкина в ярком купальнике восхитила Instagram

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса и телеведущая Яна Кошкина улетела на отдых и радует своих поклонников пляжными фотографиями в Instagram.

Звезда опубликовала в социальной сети новый пост перед выходом к морю, продемонстрировав многочисленным фанатам свой новый купальник. Яна Кошкина примерила яркое фиолетовое бикини с высокой талией, которое выгодно подчеркнуло стройную фигуру знаменитости.

Разумеется, подписчики не остались равнодушными и оставили в комментариях под постом массу восхищенных комментариев, а также десятки тысяч лайков. -0-