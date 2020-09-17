Яна Кошкина в соблазнительном купальнике порадовала многочисленных фанатов

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса и телеведущая Яна Кошкина опубликовала в Instagram новый пост, который впечатлил фолловеров.

Звезда предстала перед объективом камеры в ярком красном купальнике рядом с бассейном. Яна Кошкина наслаждается теплыми лучами солнца и, по всей видимости, прекрасно проводит время. Фотограф не упустил ни одной детали и выбрал выгодный ракурс, чтобы подчеркнуть стройную фигуру актрисы.

Разумеется, пост не остался без внимания поклонников, которые за непродолжительное время оставили под снимком десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев. -0-