Яна Рудковская находится на добровольном карантине после поездки во Францию

Яна Рудковская. Фото ТАСС
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12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яна Рудковская продолжает находиться на добровольном карантине, который продлится 14 дней. К слову, заканчивается он 17 марта. Рудковская приняла такое решение после своей недавней поездки во Францию.
Она делится с подписчиками, как проходят ее дни. Особенно часто она любит показывать снимки своих шикарных завтраков. Поклонники поддерживают Яну и желают, чтобы карантин пролетел для нее быстро и легко.-0-