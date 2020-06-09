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Калейдоскоп
09 июня 2020, 17:30

Яна Рудковская поделилась в Instagram зажигательным видео с участием пухляша из группы Little Big

Фото из Инстаграм
Фото из Инстаграм

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шуточном виде супруг Рудковской, фигурист Евгений Плющенко, присылает к жене нового инструктора по танцам. Им оказывается Дмитрий Красилов, более известный как пухляш из музыкального коллектива Little Big.

В кадре сын Яны Рудковской не верит в способности танцора, поэтому тот принимается показывать мастер-класс. После этого к нему присоединяется продюсер. Видео быстро стало популярным, а на странице знаменитости его посмотрели около 700 тысяч раз.-0-

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