Яна Рудковская поделилась в Instagram зажигательным видео с участием пухляша из группы Little Big

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шуточном виде супруг Рудковской, фигурист Евгений Плющенко, присылает к жене нового инструктора по танцам. Им оказывается Дмитрий Красилов, более известный как пухляш из музыкального коллектива Little Big.

В кадре сын Яны Рудковской не верит в способности танцора, поэтому тот принимается показывать мастер-класс. После этого к нему присоединяется продюсер. Видео быстро стало популярным, а на странице знаменитости его посмотрели около 700 тысяч раз.-0-