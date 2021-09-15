Яна Рудковская показала свою фигуру в купальнике без фотошопа

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый российский продюсер Яна Рудковская отправилась на отдых и поделилась в Instagram свежими кадрами.

Звезда опубликовала небольшой ролик с побережья моря, где предстала в купальнике. Для выхода на пляж Яна Рудковская примерила слитое бикини с вырезом на спине и необычным принтом. Для пущего эффекта продюсер дополнила образ солнцезащитными очками.

Кадры получились впечатляющими, а многие фолловеры знаменитости отметили, что на них нет фотошопа. Юзеры оценили внешний вид Яны Рудковской и посмотрели небольшое видео сотни тысяч раз. -0-