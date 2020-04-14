Яна Рудковская показала волосатые ноги во время карантина - фанаты не сразу поняли, в чем подвох

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яна Рудковская в личном Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками забавным видео. На нем Яна лежит на полу в сложной позе. При этом она весело болтает волосатыми ногами и широко улыбается. Несложно догадаться, что ноги принадлежат не самой Яне, а ее супругу, который умело замаскировался.

Фанаты оценили юмор семейной пары. Они сделали комплимент красивым ножкам, а некоторые попросили их поменяться местами. Спустя некоторое время Евгений Плющенко "примерил" на себя ноги супруги. Получилось также весьма забавно.-0-