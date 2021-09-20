Яна Рудковская покрасовалась в купальнике перед камерой и вызвала разные эмоции в сети

Яна Рудковская. Фото из Instagram
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский продюсер Яна Рудковская разместила в Instagram новый пост и привлекла внимание юзеров.
Знаменитость поделилась новыми кадрами с отдыха у моря, чем и вызвала обсуждение среди фолловеров. Яна Рудковская предстала перед камерой в слитом фиолетовом купальнике, на котором имеются полупрозрачные вставки. Дополнила продюсер образ солнцезащитными очками.
Многим образ пришелся по душе, а другим пользователям не понравилось поведение и внешний вид Яны Рудковской. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который собрал сотни тысяч просмотров. -0-