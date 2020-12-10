Яна Рудковская рассорила фолловеров из-за смелой фотосессии - видео

Яна Рудковская. Фото из социальных сетей
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яна Рудковская поделилась в личном Instagram свежим видео, которое получило неоднозначную оценку от фолловеров: они буквально рассорились друг с другом в комментариях.
Яна позирует в боди и пиджаке - ноги показаны во всей красе.
Одним фанатам очень понравился смелый эксперимент для таинственного глянцевого издания. Другие же нашли подобный образ пошлым и недостойным Яны.
Сама Рудковская, предвидя эти комментарии, написала под постом, чтобы ярые моралисты особо не старались. Это провокационный эксперимент, на который она имеет полное право.-0-