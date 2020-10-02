Яна Рудковская стала мамой в четвертый раз

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продюсер Яна Рудковская поделилась в Instagram радостной новостью, которая восхитила юзеров сети.

Знаменитость рассказала, что в четвертый раз стала мамой замечательного мальчика. В браке с фигуристом Евгением Плющенко этот ребенок стал вторым.

Яна Рудковская опубликовала в Instagram совместный семейный снимок, который растрогал юзеров. "Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама!", - написала Рудковская.

В свою очередь, фигурист и супруг продюсера Евгений Плющенко рассказал, что малыша назвали Арсением, а родился он 25 сентября. Юзеры поздравили в комментариях пару, а также пожелали им и ребенку крепкого здоровья. -0-