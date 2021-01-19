Яна Рудковская в платье принцессы потерпела фиаско

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яна Рудковская поделилась в Инстаграм новым образом, который подписчикам едва ли пришелся по вкусу.

Бизнесвумен предстала в нежно-розовом платье в пол. Фолловером оно понравилось, а вот куртку, надетую поверх, поклонники посчитали неуместной и нелепой.

Досталось в комментариях под постом и самой Рудковской. Поклонники посчитали ее слишком уставшей. "Улыбка и взгляд уставшей и измученной женщины", "Образ холодный. Вам больше идет яркое", "Как снежная королева, холодное фото", "Было бы интересней видеть "живые" фото", - написали комментаторы.

Несмотря на критику, теледива получила и множество комплиментов. Многие поклонники назвали ее "восхитительной и шикарной".-0-