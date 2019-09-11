Японец обокрал больше тысячи покупателей. Ему хватало один раз взглянуть на номер кредитки

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире множество уникальных людей с невообразимыми способностями, однако не всегда они используют их во благо. Некоторые становятся талантливыми и умными мошенниками.
Чаще всего подобных персонажей можно встретить только в кино, однако покупатели одного из супермаркетов в Японии
После этого он приступал к исполнению своей преступной схемы. Мужчина в голове удерживал огромные объемы информации: 16-значный номер карты, имя и фамилию владельца, срок действия и код на оборотной стороне кредитки. Затем Танигучи записывал эти данные в свой блокнот.
Эта информация позволяла ему проводить покупки в сети, которые он позже сдавал в ломбард. Всего японцу удалось обмануть более 1300 человек. Попался он после того, как заказал две дорогие сумки в сети. Вместе с курьером к нему пришли полицейские.