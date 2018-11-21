Япония планирует экспедицию на Луну для поиска воды

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 2023 год Япония запланировала запуск международной исследовательской экспедиции на Луну для поиска воды.

Об этом сообщил президент японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Хироши Ямакава.

"Мы нацелены на осуществление точного приземления на поверхность Луны с помощью технологии SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), которая находится в стадии разработки. После этого происходит план запуска международной исследовательской экспедиции к месячному полюсу для подтверждения наличия водных ресурсов и возможности их изъятия. Данная миссия намечена на 2023-й финансовый год", - рассказал Ямакава.

Ямакава также рассказал, что планируется создание международного лунного порта.

"Что касается вопроса о создании лунной станции, в настоящее время пять космических агентств, входящих в программу МКС, обсуждают участие в создании лунного орбитального порта до 2020 года", - добавил руководитель агентства.-0-