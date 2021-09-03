Японка сто дней растила поросенка, которого после приготовили на гриле, но только не все поверили в это!

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Японии прославилась на YouTube, ведь завела канал с очень четким названием: "Свинья, которую съедят после 100 дней".

Женщина решила сто дней снимать поросенка, которого в конечном итоге приготовят на гриле. 99 роликов японка играет с животным, а в сотом видео произошло все, что и задумывалось. Вот только не все поверили в правдивость этой истории.

Люди отметили, что не могла девушка совершить такое с питомцем, к которому изрядно привязалась. Кромеэ того, на обман указывало и то, что приготовленное животное оказалось немного меньше того, что показывали на канале. Впрочем, позже появились и доказательства, которые все расставили на свои места. В поиске подтверждения теории пользователи отметили, что на третьей минуте 13-й секунде ролика в кадре появляется едва заметная надпись: "Эта история - выдумка".

С другой стороны, в 101-ом ролике девушка продолжила гнуть свою линию. Возможно, таким способом она решила перестраховаться, чтобы ее не забанил YouTube, однако большинство пользователей считает, что все это продуманный перфоманс. -0-