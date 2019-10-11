Японская студентка написала эссе в стиле ниндзя

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентка из Университета Миэ в Японии сдала вместо эссе пустой лист и получила "отлично", сообщает BBC.
Девушке по имени Эйми Хага поручили написать эссе после посещения Музея ниндзя в Ига-Уэно. 19-летняя студентка с детства увлекалась историей неуловимых наемных убийц и шпионов средневековой Японии, поэтому решила подойти к работе с творческой стороны.
Девушка сдала пустую работу, написав лишь "Нагрейте бумагу!". Выяснилось, что молодая студентка решила использовать для написания эссе технику ниндзя абуридаси, в которой используют невидимые чернила на основе соевых бобов.
Хага замочила бобы на ночь, а затем выжала из них получившуюся жидкость. Затем она написала сочинение на традиционной японской бумаге, текст исчез и девушка сдала работу.
Профессор Юджи Ямада отметил, что никогда не видел эту технику письма на практике. Разумеется, за такой необычный подход к эссе студентка получила "отлично". -0-