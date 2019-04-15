Японские ученые разрабатывают меню для колонизаторов Луны

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA, ДЖАКСА) совместно с партнерами заявили о намерении разработать рецептуру полноценного питания для будущих длительных экспедиций на Луну, сообщает национальная японская газета Asahi.

По плану, меню должно быть доступно на Луне к 2040 году, если там заработает одна или более постоянных станций. Суть идеи в том, чтобы основную часть продуктов и компонентов производить непосредственно на Луне и лишь часть завозить с Земли. А идеальный вариант, на который нацелены ученые, включает замкнутый цикл производства питания и переработки отходов.

Но уже сейчас JAXA представило прототипы некоторых блюд для колонизаторов спутника Земли: стейк из искусственно выращенных говяжьих и куриных клеток, крем-суп из водорослей и суши, приготовленные из клеток тунца и рисовых компонентов.

Освоением ближайшего к Земле астрономического объекта человечество грезит давно. Впервые мягкую посадку на лунную поверхность удалось совершить советской автоматической станции "Луна-9" 3 февраля 1966 года. Первым в истории искусственным спутником Луны стала советская автоматическая межпланетная станция "Луна-10". И 20 июля 1969 года первыми ступили на лунную поверхность американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин.

Отметиться на Луне мечтает и Япония. Несколько крупных компаний, включая автомобильного гиганта Toyota, решили поучаствовать в создании инновационного пилотируемого лунохода, в кабине которого можно будет находиться без скафандра. Среди прочих амбициозных предложений - создание на поверхности спутника жилого модуля вместимостью до 1 тыс. человек к 2040 году.-0-