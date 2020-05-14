Японские журналисты на себе показали скорость распространения коронавируса – видео

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналисты японского телеканала NHK провели эксперимент и показали, как быстро коронавирус может распространяться между людьми. Видео опубликовали в Twitter канала.

Для эксперимента работники телекомпании смоделировали ситуацию в ресторане или буфете на круизном лайнере. Один из участников нанес себе на руки вещество, которое светится при ультрафиолете. Это стало своеобразной аналогией кашля больного коронавирусом в ладонь. После этого людей поместили в комнату и предложили в течение 30 минут без ограничений брать еду со шведского стола.

За пол часа частицы невидимой краски, которые выступали аналогией мокроты при кашле, распространились по всей комнате. Каждый, кто был в помещении, "светился". Причем, у троих участников эксперимента краска оказалась на лице, а самым "ярким" местом стала посуда с едой.

Таким способом телеканал хотел показать людям, что коронавирус может распространяться даже без прямого контакта с другим человек. Помимо этого, журналисты отметили, как важно в это непростое время соблюдать правила личной гигиены и пользоваться антисептиком. -0-