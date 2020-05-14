Японские журналисты на себе показали скорость распространения коронавируса – видео

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналисты японского телеканала NHK провели эксперимент и показали, как быстро коронавирус может распространяться между людьми. Видео опубликовали в Twitter канала.
Для эксперимента работники телекомпании смоделировали ситуацию в ресторане или буфете на круизном лайнере. Один из участников нанес себе на руки вещество, которое светится при ультрафиолете. Это стало своеобразной аналогией кашля больного коронавирусом в ладонь. После этого людей поместили в комнату и предложили в течение 30 минут без ограничений брать еду со шведского стола.
クルーズ船で感染拡大を招いたとされる接触感染がどのようにして起きるのか、ＮＨＫが専門家と共同で実験を行ったところ、ウイルスに見立てた塗料は多数の人が触るものを介して広がることが確認されました。https://t.co/exeyyRXQiD pic.twitter.com/NCHGyJyXRw— NHKニュース (@nhk_news) May 8, 2020
За пол часа частицы невидимой краски, которые выступали аналогией мокроты при кашле, распространились по всей комнате. Каждый, кто был в помещении, "светился". Причем, у троих участников эксперимента краска оказалась на лице, а самым "ярким" местом стала посуда с едой.
Таким способом телеканал хотел показать людям, что коронавирус может распространяться даже без прямого контакта с другим человек. Помимо этого, журналисты отметили, как важно в это непростое время соблюдать правила личной гигиены и пользоваться антисептиком. -0-