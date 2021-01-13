Японцы после снегопада превращают авто в аниме-героев (Фото)

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кажется, что японцы могут что угодно превратить в аниме, но как же разыгрывается фантазия, когда есть место для творчества.

Недавно в Японии прошел снегопад, из-за чего многие машины оказались под большим слоем снега. Тогда местные энтузиасты решили не терять времени зря и нашли способ повеселиться.

Для этого они принялись различным авто подрисовывать глаза и губы в стиле аниме, что получилось очень интересно и забавно. В Twitter, где многие японцы поделились своими работами, поддержали идею и оставили автомобилям в стиле аниме-героев множество лайков. -0-