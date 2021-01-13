Японцы после снегопада превращают авто в аниме-героев (Фото)

Фото из архива
13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кажется, что японцы могут что угодно превратить в аниме, но как же разыгрывается фантазия, когда есть место для творчества.
Недавно в Японии прошел снегопад, из-за чего многие машины оказались под большим слоем снега. Тогда местные энтузиасты решили не терять времени зря и нашли способ повеселиться.
さて、行くか pic.twitter.com/uf31uhWBO7— ????つばめんDEすわ???? (@dh22swa) January 9, 2021
Для этого они принялись различным авто подрисовывать глаза и губы в стиле аниме, что получилось очень интересно и забавно. В Twitter, где многие японцы поделились своими работами, поддержали идею и оставили автомобилям в стиле аниме-героев множество лайков. -0-
待て待て伸びすぎだってほんとに怖い…— メグ推し＠コンパス民????❄ (@megmeg_kps) January 10, 2021
マジで明日あたり死ぬんですか？？ pic.twitter.com/EvzQASFNxk
違う世界線の人 pic.twitter.com/8qKqjr6Pk9— まさひろ（犬飼い） (@AYASE_HULK) January 10, 2021