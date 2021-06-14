"Яркая и молодая": Екатерина Климова впечатлила Instagram стильным образом

Екатерина Климова. Фото из Instagram
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Екатерина Климова представила в Instagram новый пост и восхитила фолловеров.
Артистка примерила стильный образ, который пришелся ей к лицу. Для этого Екатерина Климова предстала перед камерой в розовом платье с интересным узором, а дополнила образ актрисы ее фирменная кудрявая прическа.
Внешний вид актрисы впечатлил сеть, о чем юзеры посмешили сообщить звезде в комментариях. "Такая красивая", "Просто великолепна", "Какая яркая и молодая", - написали пользователи. Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число лайков. -0-