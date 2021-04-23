Яркие огни в небе над Ростовом-на-Дону взволновали жителей города - видео

23 апреля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Горожане Ростова-на-Дону поздно вечером 22 апреля заметили в небе странные вспышки, которые серьезно взволновали людей. Кадры опубликовали в соцсетях.

Местные жители смогли в вечернем небе наблюдать яркое свечение, которые сразу же вызвало массу версий. Одни посчитали, что это начало крушения самолета, другие уверены, что инопланетяне решили заглянуть в город. Впрочем, правда оказалась куда проще.

Выяснилось, что на видео попал военный самолет, который в рамках учений выпустил тепловые ловушки. После этого люди успокоились, однако скептики утверждают, что это лишь "официальная" версия. -0-