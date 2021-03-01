Яркий метеор взорвался в небе над Великобританией (Видео)

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Великобритании недавно стали свидетелями потрясающего космического явления, которое попало на видео. Кадры опубликовали в Twitter.

Инцидент произошел ночью 28 февраля в Ноттингемшире. Метеор на большой скорости вошел в атмосферу планеты и с яркой вспышкой взорвался. Примечательно еще и то, что космический объект светился зеленым при сгорании. По словам ученых, это может свидетельствовать о том, что в метеоре была большая концентрация меди.

My ring doorbell got great image of the rock coming in tonight. #meteor pic.twitter.com/fDKSOguPp4 — Tin-pot (@tictacsir22) March 1, 2021

Яркий метеор заметили многие жители Великобритании, поэтому позже в соцсетях стали появляться новые ролики. Одни люди посоветовали местным поискать упавший объект, однако специалисты предупредили их, что метеор, скорее всего, полностью сгорел при входе в атмосферу Земли. -0-

Good video of tonight's #meteor over the U.K.

It looks exactly like the one over Turkey yesterday, glowing green as it hits the atmosphere!

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pic.twitter.com/i6VuU0KR5b — Barrington Mole (@BarringtonMole) February 28, 2021