Яркий наряд Екатерины Климовой привлек внимание поклонников и бывшего мужа

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Екатерина Климова поделилась на своей странице в Instagram новым снимком и приковала к себе внимание поклонников.

На фото 41-летняя звезда предстала в ярком и соблазнительном наряде востока, а рядом с ней в образе султана запечатлен Филипп Киркоров.

Актриса поделилась снимком со съемок новогоднего шоу. В свою очередь, фанаты Екатерины Климовой оценили яркий образ и оставили под постом множество восторженных комментариев.

Кроме этого, актриса привлекла внимание не только поклонников, но и своего бывшего мужа Гелы Месхи. Пара развелась летом этого года, однако ходят слухи, что они решили начать все сначала. -0-