Яркий образ Анны Семенович покорил фанатов

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица и актриса Анна Семенович разместила в Instagram свежий снимок из новой фотосессии и покорила фанатов.

Яркий образ артистки мало кого оставил равнодушным. На фото 39-летняя звезда позирует в красочной разноцветной шубе, сапогах-чулках и в экстравагантных сиреневых перчатках.

Фанаты не смогли сдержать восхищения Семенович и оставили в комментариях множество комплиментов. Сама знаменитость подписала пост и призналась, что как ребенок ждет новогодних праздников.

Нашлись и те, кто не оценил образ Анны Семенович. Такие люди посчитали наряд артистки слишком пестрым и даже вульгарным. -0-