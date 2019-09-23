Яростную схватку гризли удалось запечатлеть посреди дороги в Канаде

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Канады поделилась в Facebook невероятными кадрами, на которых можно увидеть, как два гризли сошлись в схватке.

Видео удалось записать неподалеку от границы с Аляской. Девушка ехала на автомобиле, когда путь ей преградили два взрослых гризли. По всей видимости, животные что-то не поделили и решили выяснить, кто из них прав в яростной схватке.

За всем происходящим наблюдал волк, однако он решил не вмешиваться, ведь чуть позже бой начался не на жизнь, а на смерть. После этого гризли разбежались как ни в чем не бывало. -0-