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Калейдоскоп
19 августа 2021, 14:05

"Йети?" Образ Ренаты Литвиновой на новом видео вызвал разные эмоции у юзеров

Рената Литвинова. Фото из Instagram
Рената Литвинова. Фото из Instagram
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Рената Литвинова разместила в Instagram новый пост и мигом привлекла внимание пользователей.

Артистка посмотрела новинку кино и под впечатлением отправилась на прогулку, где ее и запечатлели на видео. Для похода в кинотеатр Рената Литвинова выбрала длинное и пестрое пальто из перьев, серебристые ботфорты с заостренными носами, а также голову звезды украшали заколки. На губах красовалась яркая красная помада, однако это вызвало у юзеров разные эмоции.


В комментариях разгорелась нешуточная дискуссия. "Какой кошмар, чем чуднее, тем круче?", "Что с осанкой", "Йети?" - написали одни фолловеры звезды, другие же, напротив, оказались в восторге от экстравагантного образа Ренаты Литвиновой, что и поспешили выразить в массе хвалебных отзывов. Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число просмотров. -0-
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