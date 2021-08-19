"Йети?" Образ Ренаты Литвиновой на новом видео вызвал разные эмоции у юзеров

Артистка посмотрела новинку кино и под впечатлением отправилась на прогулку, где ее и запечатлели на видео. Для похода в кинотеатр Рената Литвинова выбрала длинное и пестрое пальто из перьев, серебристые ботфорты с заостренными носами, а также голову звезды украшали заколки. На губах красовалась яркая красная помада, однако это вызвало у юзеров разные эмоции.





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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Рената Литвинова разместила в Instagram новый пост и мигом привлекла внимание пользователей.В комментариях разгорелась нешуточная дискуссия. "Какой кошмар, чем чуднее, тем круче?", "Что с осанкой", "Йети?" - написали одни фолловеры звезды, другие же, напротив, оказались в восторге от экстравагантного образа Ренаты Литвиновой, что и поспешили выразить в массе хвалебных отзывов. Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число просмотров. -0-