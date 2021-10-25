Юлия Барановская удивила всех, когда представила в Instagram свое новое хобби (Видео)

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая телеведущая Юлия Барановская недавно представила в Instagram интригующие кадры, которые заинтересовали пользователей сети.

Ведущая Первого канала представила свое новое хобби, которое пришлось по вкусу и звезде, и юзерам. Юлия Барановская открыла для себя танцы на пилоне и уже не упустила возможность показать первое видео с тренировки своим фолловерам.

На кадрах звезда в коротких белых шортах и спортивном черном мини-топе кружится возле пилона, выполняя сложные упражнения. Красота, а также необычное хобби Юлии Барановской, очаровали сеть. Люди поспешили выразить свое восхищение в массе хвалебных комментариев, а сам пост быстро собрал почти миллион просмотров. -0-