Юлия Барановская в соблазнительном боди пленила Instagram

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская телеведущая Юлия Барановская опубликовала в Instagram новый пост и захватила все внимание юезров сети.

Знаменитость решила представить на суд общественности довольно пикантный кадр. Для этого Юля Барановская примерила серое боди и отправилась на замершее озеро. Там селебрити попозировала перед камерой в грациозных позах, а один из снимков опубликовала в сети.

Разумеется, соблазнительный вид Юлии Барановской пленил пользователей Instagram. Мало кому удалось оторвать взгляд от кадра, а самые преданные фолловеры принялись заваливать телеведущую массой хвалебных комментариев: "Уффф! какая кошка!", "Юля шикарная", "Безумно красивая". Неудивительно, что за непродолжительное время пост собрал сотни тысяч лайков. -0-