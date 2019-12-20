Юлия Барановская впечатлила поклонников новой фотосессией

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская телеведущая Юлия Барановская разместила у себя на странице новые снимки со свежей фотосессии.

Снимки 34-летней знаменитости впечатлили пользователей сети. Многие не смогли с первого раза узнать Барановскую. Звезда предстала перед фолловерами в эффектном черном мини-платье с декольте, но внимание поклонников привлек парик платинового цвета, который преобразил телеведущую до неузнаваемости.

В подписи к посту Юлия Барановская поинтересовалась, удался ли эксперимент. В комментариях разгорелся нешуточный спор: кто-то считает образ знаменитости эффектным, а кто-то - вульгарным. Впрочем, обсуждение фотосессии продолжается, а снимки собрали сотни разнообразных мнений подписчиков. -0-