Юлия Меньшова очаровала поклонников новым фото

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса театра и кино Юлия Меньшова поделилась свежим снимком в своем Instagram-аккаунте.
Поклонники артистки не смогли пройти мимо новой публикации. Они заметили, что 49-летняя Юлия Меньшова не только сильно похудела, но и заметно помолодела.
Фотография собрала множество восторженных комментариев в адрес актрисы: "Просто космос какой-то! Как можно иметь такую осиную талию?".
Фанаты Юлии Меньшовой продолжают восхищаться актрисой. Пост в Instagram уже собрал сотни комментариев фолловеров и тысячи лайков. -0-
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