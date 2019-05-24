Юлия Меньшова очаровала поклонников новым фото

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса театра и кино Юлия Меньшова поделилась свежим снимком в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники артистки не смогли пройти мимо новой публикации. Они заметили, что 49-летняя Юлия Меньшова не только сильно похудела, но и заметно помолодела.

Фото из Instagram-аккаунта

Фотография собрала множество восторженных комментариев в адрес актрисы: "Просто космос какой-то! Как можно иметь такую осиную талию?".

Фанаты Юлии Меньшовой продолжают восхищаться актрисой. Пост в Instagram уже собрал сотни комментариев фолловеров и тысячи лайков. -0-