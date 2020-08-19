Юлия Савичева впервые показала свою трехлетнюю дочь

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Юлия Савичева опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил и умилил пользователей.

Спустя три года после рождения дочери, звезда решила показать малышку широкой публике. Причем, маленькая Аня засветилась перед фотокамерой сразу на плечах у отца. Девочка положила голову на папу, а также расставила руки, будто у мужчины уши Чебурашки. Рядом стоит звездная мама и светится от счастья.

В подписи к посту Юлия Савичева рассказала, что дочка уже сама во всю хочет фотографироваться и получает от этого удовольствие: "Она достигла того возраста, когда сама просится в кадр, ей очень хочется сниматься и фотографироваться".

Разумеется, подписчики знаменитости восхитились очень милым кадром и оставили множество восторженных комментариев. "Какие красивые и счастливые", "Какая Анечка красавица", "Аня вся в папу", - написали пользователи Instagram. За несколько часов пост собрал десятки тысяч лайков.-0-