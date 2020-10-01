Юлия Высоцкая очаровала Instagram своим элегантным нарядом

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Юлия Высоцкая опубликовала в Instagram новый пост и восхитила фолловеров.

Артистка представила на суд общественности один кадр из фотосессии, которая прошла в августе. Юлия Высоцкая предстала перед камерой в элегантном светлом костюме и белом топе. На плечах у звезды пиджак, подчеркивающий утонченные черты лица.

В подписи к посту актриса рассказала о сложностях при работе перед фотоаппаратом, однако снимок пришелся по вкусу юзерам Instagram, которые быстро оставили десятки тысяч лайков. -0-