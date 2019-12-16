Юлия Высоцкая поразила соцсети фотографией без макияжа

Юлия Высоцкая. Фото из Instagram
16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса театра и кино Юлия Высоцкая восхитила пользователей Instagram новым снимком.
Актриса поделилась в социальной сети новым фото без макияжа. Помимо всего прочего, она рассказала, что сейчас борется с простудой. На фото 46-летняя звезда делает селфи в постели без косметики.
В свою очередь, поклонники звезды отметили, что Юлия Высоцкая выглядит великолепно и с каждым днем только молодеет. Фолловеры актрисы в комментариях восхитились ее внешним видом и пожелали скорейшего выздоровления. -0-