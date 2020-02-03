Юля Ковальчук в золотом платье с неприличным вырезом восхитила фанатов

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Юлия Ковальчук удивила своих подписчиков в Instagram черезмерно откровенным нарядом.

Золотое платье в пол имеет вырез до бедра. Фолловеры стали спрашивать, где певица забыла свое нижнее белье. Другие же наоборот восхитились стройной фигурой и идеальным вкусом Ковальчук.

К слову, некоторые селебрити удивляют антигламурными луками. Например, Вера Брежнева выбрала серый невзрачный наряд, в котором она даже не напоминает звезду. Поклонники не оценили ее стремление к комфорту и оставили множество негативным комментариев.-0-