Юморист Евгений Петросян рассказал о размере своей пенсии

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый юморист Евгений Петросян озвучил размер своей пенсии. В интервью Teleprogramma.pro он сообщил, что ежемесячно получает около 20 тыс. рублей. По словам артиста, этих денег ему хватает на все расходы.

"У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тыс рублей. Мне этих денег вполне хватает на все мои расходы", — иронично отметил Петросян.

За всю свою жизнь Петросян собрал большую коллекцию - шедевры живописи, скульптуры и литературы.

В опись его имущества вошли более 5 тыс. наименований редких и уникальных предметов искусства. Эксперты оценивают коллекцию примерно в $1 млрд.-0-