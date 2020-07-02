Юмористический сериал из 90-х перезапустят

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2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый сериал "Бивис и Баттхед" обзаведется двумя новыми сезонами, об этом сообщается на сайте MTV.
Режиссер Майк Джадж выпустит два новых сезона, а также спин-оффы со специальными эпизодами, которые будут строиться на жизни главных героев в современном мире. Также режиссер напишет сценарий и озвучит главных персонажей.
Дата перезапуска юмористического сериала "Бивис и Баттхед" пока неизвестна. Напомним, анимационный мультсериал про двух подростков выходил на MTV c 1993 по 1997 год. Главные герои анимационного фильма - школьники, которые "воспитаны телевизором". Они не стесняются шутить над традиционными ценностями, а также у них прослеживается антисоциальное поведение.-0-