Юмористка Екатерина Скулкина стала блондинкой – поклонники просят вернуть бывший цвет

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда "Comedy Woman" Екатерина Скулкина перекрасилась в блондинку и поделилась фотоотчетом с подписчиками в Инстаграм. Фолловеры намекают, что цвет неудачный и просят его изменить.

"Я не узнала, совсем другой человек", "Темный цвет волос лучше", "Ой, а куда делась Скулкина?", "С темными волосами вы ярче и интересней! Блондин не ваш цвет!", "Простите, я вас обожаю, но с прежним цветом вам лучше", - комментируют новый снимок Скулкиной подписчики.

При этом поклонники не скупятся на комплименты и восхищаются талантом и внешностью похудевшей актрисы. -0-