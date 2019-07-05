Юрия Шатунова срочно прооперировали в Москве

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был экстренно госпитализирован, сообщает "Пятый канал" .

Певец перенес срочную операцию в одной из клиник Москвы из-за воспаления гайморовой пазухи. О состоянии здоровья звезды сообщил его директор Аркадий Кудряшов: "Юрия госпитализировали в Москве 2 июля. В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи."

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Теперь Юрий Шатунов поправляется после операции. Артист заболел во время тура по южным городам России. Он не стал отменять концерты и закончил выступления на антибиотиках, а после был госпитализирован. Через неделю певца выпишут.