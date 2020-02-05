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Калейдоскоп
05 февраля 2020, 19:31

"Ювентус" поздравил Криштиану Роналду с юбилеем красочным видео

Криштиану Роналду. Фото из Instagram
Криштиану Роналду. Фото из Instagram

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитому футболисту Криштиану Роналду пятого февраля исполнилось 35 лет.

Звезда поздравила себя в Instagram видео, на котором можно увидеть тренировку Криштиану Роналду. Португалец подписал пост: "Happy birthday to me!! (С днем рождения меня!!)".

К поздравлениям с юбилеем присоединился клуб Роналду "Ювентус". На официальной странице в Twitter был размещен красочный ролик с лучшими моментами из игры Криштиану Роналду.

К слову, поздравила знаменитого футболиста и сборная Португалии по футболу, а также множество мировых звезд и спортсменов. Разумеется, не остались в стороне и фанаты пятикратного обладателя Золотого мяча. За пару часов они оставили на странице звезды в Instagram более 60 тыс. комментариев с поздравлениями.-0-

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