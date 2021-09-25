Юзер опубликовал фото улицы в сети и "сломал" мозг всем!

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пользователь социальной сети Reddit разместил на платформе новый снимок, который заставляет сосредоточиться.

Мужчина опубликовал фотографию с занятной оптической иллюзией, которую ему удалось увидеть во время посещения Монреальского музея изящных искусств. В кадр попала соседняя улица с заведением, которая сразу же "сломала" мозг многим пользователям.

Дорога превратилась в полосатые и кривые дюны в центре города, но без песка. Впрочем, создать подобный арт-объект удалось без участия спецтехники, а только при помощи кисти и красок. По задумке, играя с перспективой и формами, авторы хотели создать "мираж в центре Монреаля, в котором реальное и виртуальное переплетаются". Вместе с "иллюзорными" дюнами на асфальте на дороге появились хромированные сферы, которые дополняют рисунок, тем самым обманывая мозг зрителя.

Иллюзия оказалась по душе пользователям Reddit, которым пришлось долго всматриваться в фото. Они почти единогласно заявили, что кадр "сломал" им мозг. Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число лайков. -0-