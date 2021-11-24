Юзеров Reddit поразил снимок советского солдата до и после войны

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно один из американских пользователей Reddit опубликовал в соцсети кадр, который до глубины души поразил огромное число людей.

В руки автора поста попали два снимка советского солдата и художника, участника Великой Отечественной войны Евгения Кобытева. Два кадра были сделаны в 1941 и 1945 году. Эти снимки поразили огромное число иностранных юзеров Reddit, ведь запись быстро стала собирать тысячи комментариев.

Особенно людей удивили морщины и взгляд мужчины, который изменился кардинально. Один из пользователей отметил, что мужчина на фото за четыре года "постарел с 19 до 45 лет". -0-