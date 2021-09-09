Юзеры были очень удивлены внешним видом Аллы Пугачевой в новом видео

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юморист Максим Галкин разместил у себя в TikTok новый ролик, который мигом привлек внимание пользователей.

Артист решил приурочить ролик к двадцатилетнему юбилею совместной песни с Аллой Пугачевой, которая тоже есть на кадрах. Пользователи тепло приняли трек, однако все оказались очень удивлены внешним видом Примадонны. Певица в свои 72 года выглядит просто невероятно.

Разумеется, это не осталось без внимания пользователей, которые выразили свое восхищение в массе комментариев, а сам ролик быстро посмотрели более 6,5 миллионов раз. -0-