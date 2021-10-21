Юзеры Instagram были очень удивлены, когда увидели новую Анфису Чехову в купальнике

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая телеведущая Анфиса Чехова недавно у себя в Instagram представила новый кадр, который привлек внимание пользователей.

Знаменитость показала фото со своей подругой, где они вместе позируют в купальниках, попивая тропические коктейли из кокосов. Красота Анфисы Чеховой очаровала юзеров, но больше все внимания привлекла другая деталь. Многие были удивлены новой знаменитостью, ведь в глаза сразу же бросается стройная фигура телеведущей.

Тонкая талия и красота Анфисы Чеховой не оставили шанса юзерам, ведь те были в восторге от увиденного. Неудивительно, что за непродолжительное время пост телеведущей быстро собрал огромное число лайков и хвалебных комментариев. -0-