Юзеры Instagram рассекретили возлюбленного Стеши Маликовой

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи Instagram провели небольшое расследование и смогли выяснить, кто же является загадочным избранником Стефании Маликовой.

Девушка недавно отправилась в путешествие на Алтай и уже успела поделиться оттуда несколькими впечатляющими фото. Стеша Маликова позирует перед камерой с прекрасной улыбкой на фоне завораживающего пейзажа. Казалось бы, что ничего такого, однако, судя по кадрам, фотографом стал Кирилл Капризов - игрок НХЛ.

Спортсмен тоже поделился в Instagram фотографиями с Алтая. Причем, прямо в той же локации. Пользователи сложили два и два, посчитав, что Стеша Маликова находится в отношениях со звездой хоккея. Пара пока не афиширует свою романтическую связь, отказавшись от совместных кадров. Впрочем, юзеры Instagram легко рассекретили избранника Стеши Маликова и пожелали паре только счастья. -0-